Nach der Flut: Großes Zittern um restliche Ernte

Millionen Euro an Schäden auf den Feldern

Der Großteil der Ernte ist bereits eingefahren, aber Kulturen, wie eben Sonnenblumen sowie Ölkürbisse, Sojabohnen, Erdäpfel, Zuckerrüben, Mais und auch das Grünland werden teils stark betroffen sein, weiß man in der NÖ Landwirtschaftskammer und bei der Hagelversicherung, die die Ernteausfälle sowie auch die Schutzeinrichtungen der Feldfrüchte versichert. Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Hagelversicherung geht von einem Gesamtschaden von zehn Millionen Euro – sieben Millionen Euro alleine in NÖ.