ÖSV-Star jubelt über ersten Sieg auf Schulschanze

Wienerin überrascht

Für eine echte Überraschung sorgte am Samstag Meghann Wadsak. Die erst 17-jährige Wienerin jubelte als Dritte hinter der Französin Josephine Pagnier und der Deutschen Agnes Reisch über ihren ersten Stockerlplatz in der zweiten Skisprung-Liga: „Das war wahrscheinlich einer der besten Wettkämpfe in meiner bisherigen Karriere. Ich war zum ersten Mal in der Situation, nach dem ersten Durchgang zu führen und daher war ich schon ein bisschen nervös.“