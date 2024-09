Top-Tennis in der Steiermark? „Können wir auch!“

Spiel, Satz und Sieg Bad Waltersdorf! Schon beim Doppel-Finale des ATP-125-Challenger waren die Tribünen am Center Court mit einem Fassungsvermögen von 1.500 Fans gut gefüllt, bei den beiden Semifinalbegegnungen wurden es noch viele mehr. Am Sonntag folgt das große Finale um 13 Uhr. Doch: Wie geht es in Bad Waltersdorf weiter? Die Ideen und Träume sind jedenfalls groß.