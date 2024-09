Schon wieder eine Frontal-Kollision auf der B 320

Kurz vor 17 Uhr krachte es am Freitag im Nachmittagsverkehr auf der B 320 aus Haus kommend in Richtung Liezen. In Aich, auf Höhe der Enns-Brücke, kam ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal ins Auto einer Frau (42), ebenfalls aus dem Bezirk, in dem auch deren 13-jährige Tochter saß.