LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol vs. Red Bull Salzburg

Die Meisterschaft stelle einen ganz wichtigen Bewerb dar. „Wir wollen allen beweisen, dass wir weiter wachsen können“, betonte der Niederländer. In Prag hatte sich seine junge Truppe in der Defensive viele individuelle Fehler geleistet, zudem fehlte in der Offensive die Durchschlagskraft. „Für uns ist es wichtig, unser letztes Spiel noch einmal genau zu analysieren und dabei den Finger in die Wunde zu legen“, gab der 41-Jährige am Freitag daher zu Protokoll.