Pernkopf: „Hundertprozentigen Schutz gibt es nie!“

„Krone“: Was waren für Sie die größten Herausforderungen beim Unwetter-Einsatz?

Pernkopf: Ein Hochwasser-Ereignis, das in dieser Dimension flächenhaft das ganze Land überflutet, hat es bisher noch nie gegeben. Das heißt auch, die Katastrophen-Meldungen kamen aus dem ganzen Land und fast gleichzeitig im Führungsstab an, noch dazu mitten in der Nacht. Umso beeindruckender war der Zusammenhalt in dieser Ausnahmesituation. Jeder, wirklich jeder, hat die Dramatik und den Ernst der Lage sofort erkannt, auch wenn es 4 Uhr in der Früh war.