Please Madame veröffentlichen neues Album

Auch für den Auftritt der Salzburger Band Please Madame (25. Oktober) gibt es längst keine Karten mehr. „Es ist ein Wahnsinn, freut uns unglaublich“, sagt Schlagzeuger Niklas Mayr. Die Rocker haben eben ihr neues Album „Easy Tiger“ veröffentlicht, starten Anfang Oktober ihre Tour durch Deutschland und Österreich. Mit dem Lied „Homesick“ haben sie eine kleine Ode an ihre Heimatstadt verfasst. Wer für das Gastspiel im Rockhouse keine Tickets bekommen hat: Am 25. April 2024 tritt Please Madame erneut in Salzburg-Schallmoos auf. Der Vorverkauf läuft bereits.