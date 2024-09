„Dann geht viel verloren in Österreich“

Wahlkampf in der heißen Phase. Auch der ORF ist Thema. Wie soll es nach den Wahlen weitergehen? „Wir sind 45 Prozent billiger geworden in einigen Bundesländern“, kontert General Weißmann entsprechende Kritik. „Auch muss der ORF 320 Millionen in vier Jahren einsparen. Das haben wir auf den Weg gebracht. Und bürgernäher werden müssen wir.“ Diesbezüglich gebe es ein demnächst ein neues Format: „Ein Ort am Wort“. Das sei wichtig – denn bis zu 70 Prozent würden die ORF-Nachrichten schauen.