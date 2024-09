Ein steirischer Sturm-Trainer in der Königsklasse

Heute steppt in Puch bei Weiz wohl der Bär. Aber sicherlich nicht nur dort. Mit Christian Ilzer, der bekanntlich aus dem oststeirischen Apfeldorf stammt, coacht heute erst der zweite Cheftrainer den SK Sturm in einem Spiel einer Champions League-Gruppenphase. Aber der erste steirische! Die legendären Auftritte der Schwarz-Weißen unter Jahrhunderttrainer Ivica Osim um die Jahrtausendwende markierten einen Meilenstein in der Geschichte des österreichischen Fußballs. Jetzt führt ein Steirer-Bua den größten steirischen Fußballklub in der Königsklasse aufs Feld – und hört die berühmteste Fußball-Hymne der Welt.