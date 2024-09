Traumtor sorgt für Frust bei Lionel Messi und Co.

Lange Zeit wurde Lionel Messi am Mittwochabend geschont, in der 61. Minute war es dann aber so weit. Beim Stand von 2:1 für Miami wurde der Argentinier eingewechselt. Doch sechs Minuten vor Spielende der Rückschlag! Atlantas Aleksey Mirantschuk traf mit einem sehenswerten Weitschuss zum Ausgleich – hier zu sehen im Video: