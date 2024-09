Penny in Wr. Neustadt eröffnet wieder

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Initiativen wie der Penny Familien-Hilfsfonds unterstützen Menschen in Notsituationen. Als Mitglied des klima:aktiv pakt2020 des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit hat sich Penny dazu verpflichtet, schonend mit Ressourcen umzugehen und CO 2 -Emissionen zu reduzieren. So wird das gesamte Penny Filialnetz zu 100 Prozent mit Grünstrom versorgt und in der Filiale auf LED-Beleuchtung umgestellt.