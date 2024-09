Wimmer: „Es fühlt sich noch immer surreal an!“

Quali während EM

Der 31-Jährige schwebt mit Slovan Bratislava nach der erstmaligen Teilnahme in der Klubgeschichte auf Wolke sieben. Der Meister startet heute seine Reise in der Champions League bei Celtic Glasgow – der Weg in die „Königsklasse“ war mit vier K.-o.-Duellen steinig. „Wir legten bereits mit der Quali los, als noch die EM in die heiße Phase ging. Der Erfolg ist für den Verein unbezahlbar. Als Schüler in der Linzer Oberstufe sah ich zum ersten Mal live ein Celtic-Spiel. Es gibt weltweit für mich kaum ein Stadion, wo eine bessere Stimmung herrscht.“