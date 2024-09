Mit der „Krone“ zur Handball EM der Frauen

Mega-Gewinnspiel

Die „Krone“ und der Tag des Sports verlosen in Kooperation mit Handball Austria ein EUROphorie- Package der Extraklasse. Erlebe die heiße Phase der EHFWomen’s EURO 2024 in der Wiener Stadthalle hautnah. Gewinne zwei Tickets für alle Spiele der Hauptrunde und das Final- Wochenende. Dazu ist in dem Top-Paket auch ein signiertes EURO-Trikot des Frauen-Nationalteams und eine Backstage-Führung an einem Spieltag mit Blick hinter die Kulissen enthalten.