Spaziergängerin von Hund gebissen und verletzt

Gegen 20.15 Uhr war die 39-jährige Frau mit ihrem angeleinten Hund auf der Gemeindestraße „Oberer Feldweg“ in Schwaz unterwegs. Plötzlich griff ein nicht angeleinter Hund ihren Vierbeiner an. „Die Frau stand zwischen den beiden Tieren und wurde vom unbekannten Hund am linken hinteren Oberschenkel gebissen“, heißt es seitens der Polizei. Erst danach konnte das unbekannte Frauerl ihren Hund unter Kontrolle bringen.