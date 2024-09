Hallenfrage für Aich/Dob ein Wettlauf mit der Zeit

Ein großer Schock für die Volleyballer von Aich/Dob! Am Mittwoch hat man erfahren, dass JUFA bei der Schließung von sechs Hotels in ganz Österreich auch jenes in Bleiburg zudreht. In deren Sporthalle der Klub untergebracht ist. Ursprünglich hatte es im Vertragsstreit um die hohe Hallenmiete ja eine Übergangs-Nutzungsfrist bis Jahresende gegeben – laut aktuellem Stand schließt alles am 31. November. „Das ist unerklärlich!“, knurrt Aich-Boss Martin Micheu. „Im Juni wollten wir mit der Politik die Halle übernehmen, das hat JUFA abgelehnt – und nun drehen sie alles kurzerhand zu.“