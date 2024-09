Como verpasst 1. Saisonsieg mit 2:2 gegen Bologna

Das Team von Trainer Cesc Fabregas, der ÖFB-Legionär Matthias Braunöder in der 88. Minute einwechselte, musste sich am Samstag im Heimspiel gegen den FC Bologna nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen. Bei den Gästen spielte Stefan Posch durch. Beide Teams bleiben damit in der Serie A sieglos, Como hat nach vier Runden zwei, Bologna drei Punkte.