ÖFB-Team oder doch DFB? Mega-Talent bleibt cool

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel hatte kürzlich im APA-Gespräch gesagt, man müsse geduldig bleiben. „Paul allein entscheidet über seine Zukunft, wir können nicht viel mehr tun, als wir schon getan haben. Unser Trainerteam ist in regelmäßigem Kontakt mit ihm“, so Schöttel. Die finale Entscheidung will der in Dornbirn geborene Sohn einer Österreicherin und eines Deutschen in jedem Fall mit seiner Familie besprechen. „Papa, Mama, ich“, sagte er. Sonst niemand.