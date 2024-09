Die „Haie“ konnten sich keine Mutinjektion holen

Trotz fehlendem Selbstvertrauen war die Chance für die Smotherman-Truppe durchaus vorhanden. Die „Füchse“ kamen ohne einige Stars (Halmo, McClure oder Gazley), mit nur zweieinhalb Linien in die TIWAG-Arena. Es wurde ein Spiel ohne viele Unterbrechungen, ohne großen Szenen. Die beste aus Nordtiroler Sicht: Ein Schuss von Krogsgaard wurde von Jan Lattner noch abgefälscht – Bozens Ersatzkeeper Vallini parierte (13.). Die Gäste ihrerseits hatten im zweiten Drittel die große Möglichkeit, nach einem Penalty in Führung zu gehen. Doch Digiacinto verschoss (26.). In weiterer Folge wurde das Derby körperbetonter, hitziger. Ein Rauf-Duell zwischen Noah Kerber und Kapitän Frank sorgte für etwas Stimmung unter den 1200 Fans. Wenig später legte der Japaner Yushiro Hirano (blieb im letzten Drittel in der Kabine) nach einem bösen Check an ihn gegen Raubein Valentine (Spieldauerdisziplinarstrafe) nach.