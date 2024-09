Klimaschutz: Gewessler gegen Schröcksnadel

EU-Renaturierungsgesetz

Heißes Thema war die Renaturierung. Gewessler war bei der ÖVP in Ungnade gefallen wegen ihrer Zustimmung zu diesem Gesetz. „Es ist das wichtigste Naturschutzgesetz Europas. Es beinhaltet Flexibilität und ist Meilenstein und Sieg für die Natur. Auch in Österreich, wo so viel zubetoniert wird.“