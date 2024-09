Die kleine Botin hat Geburtstag

Was ich mit in mein neues Lebensjahr nehme? Den Mut, auf mich zu hören und meine Grenzen zu wahren. Die Freude, mich selbst an erste Stelle zu setzen, ohne schlechtes Gewissen. Und die Vorfreude auf ein Jahr voller neuer Chancen, Selbstliebe und Leichtigkeit – und das in Verbindung mit Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen.