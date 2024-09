Die Bärenschützklamm öffnet wieder ihre Pforten

Am 8. Juli 2020 hielt eine schockierende Nachricht die Steiermark in Atem: Ein Felsbrocken hatte sich in der Bärenschützklamm gelöst und das Leben von gleich drei Wanderern ausgelöscht. Von einem Tag auf den anderen schloss das Naturdenkmal seine Pforten – die Gasthäuser am Fuße der Klamm verloren ihre Gäste und der Alpenverein Mixnitz sein beliebtestes Ausflugsziel.