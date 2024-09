Plötzlich mit einem neuen Partner unterwegs

Schlechter könnte eine Vorbereitung auf eine Weltmeisterschaft nicht laufen. Küstenrudererin Tabea Minichmayr musste kurz vor dem Großereignis in Genua (Ita) ihren Mixed-Partner wechseln. Der Linzer Justus Gschaider verletzte sich nämlich am Freitag bei einer Radtour. Nun springt Jurii Suchak aus Wien spontan ein. „Er war eigentlich daheim für die Arbeit, jetzt kommt er am Donnerstag“, ist die Möve-Salzburg-Rudererin froh, kurzfristig jemanden gefunden zu haben. Auch wenn sie mit dem Wiener einmal zusammen gefahren ist (das Duo wurde disqualifiziert), ist die Situation nicht ideal. „Das ist schon ein bisschen eine Stegreif-Aktion. Wir sind freilich nicht so eingespielt, aber ich bin froh, dass ich dabei bin.“