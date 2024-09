E-Biker (82) wurde über Motorhaube geschleudert

Ein 82-jähriger Radfahrer aus Braunau lenkte am Montag gegen 10 Uhr sein E-Bike auf dem Radfahrstreifen auf der Salzburger Gemeindestraße in Braunau. Zur selben Zeit lenkte ein 38-jähriger Autofahrer aus St. Peter am Hart seinen Pkw stadtauswärts. Beim dortigen Schutzweg, welcher durch eine Verkehrsinsel zweigeteilt ist, überquerte der Radfahrer die Fahrbahn, ohne vom Fahrrad abzusteigen. Laut Zeugen dürfte der 82-jährige Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.



Kollision war nicht mehr zu verhindern

Der Autofahrer konnte trotz eingeleitetem Bremsmanöver eine Kollision mit dem querenden Radfahrer nicht mehr verhindern. Dabei wurde der 82-jährige Radfahrer auf die Motorhaube bzw. Windschutzscheibe geschleudert und kam in weiterer Folge auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der 82-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Braunau gebracht. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.