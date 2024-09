Welt-Star leistete sich Mega-Fauxpas in Salzburg

Nach einem Aufenthalt am Fuschlsee in Salzburg kam sie aus dem Schwärmen über die wunderbare Landschaft und das kristallklare Wasser gar nicht mehr heraus. Ihre Eindrücke teilte sie euphorisch mit ihren Instagram-Followern: „Es sieht aus wie in der Karibik, es fühlt sich an wie in der Karibik – ist aber in Bayern“, schrieb die 36-Jährige unter das Foto. Autsch!