U20-Frauen trotz Niederlage im WM-Achtelfinale

- Österreichs U20-Frauen-Nationalteam hat bei der WM in Kolumbien im dritten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die Auswahl von Teamchef Markus Hackl zog am Montag im „Finale“ um Platz eins in Pool E in Bogota gegen Turnier-Mitfavorit Japan völlig zurecht mit 0:2 (0:1) den Kürzeren und hat dadurch im Achtelfinale nun mit dem überlegenen Gruppe-F-Sieger Nordkorea zum Start der K.o.-Phase am Donnerstag (23.30 Uhr) eine ganz schwere Aufgabe vor sich.