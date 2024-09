Deutscher Geiselnehmer steckte zwischen Bäumen

Nach der spektakulären Flucht von vier Straftätern mittels Geiselnahme aus einer geschlossenen Einrichtung in Bayern konnten zwei der gesuchten Männer in der Steiermark gefasst werden. Jetzt wurden Details zur zweiten Festnahme in Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) bekannt. Nach dem Großeinsatz der Polizei um Hartberg – ein Zeuge hatte den Gesuchten gesehen -, blieb eine Alarmfahndung nach dem als gewalttätig eingestuften Mann, der wohl wegen Kontakten in die Drogenszene in der Steiermark war, vorerst erfolglos. Ermittlungsergebnisse des LKA Steiermark (Fahndungsgruppe) und Infos der Kollegen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) führten schließlich zu einem verlassenen Bauernhof südlich von Graz.