Autofahrerin rammt Radler ohne Licht

Am späten Freitagabend wollte eine 51-jährige Bosnierin mit ihren PKW in Salzburg-Lehen vom Markartkai in die Fasaneriestraße einbiegen. Zur selben Zeit kam ihr ein 30-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrrad entgegen. Der Mann hatte kein Licht auf seinem Rad. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision der beiden. Der Radfahrer stürzte, rutschte schräg über die Motorhaube des PKW und kam schließlich am Boden zu liegen. Der 30-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.