Mega-Angebot von Ronaldo-Klub für ManCity-Profi

Kovacic spielt bei City in der neuen Saison bislang eine wichtige Rolle. In allen vier Pflichtspielen stand der 30-Jährige in der Startelf und erzielte beim 2:0-Auftaktsieg in der Premier League beim FC Chelsea einen Treffer. Al-Nassr ist mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen in die neue Saison der Saudi Pro League gestartet. Ronaldo hat bereits zwei Tore und eine Vorlage erzielt.