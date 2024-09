St. Pölten in der Quali gegen Vllaznia gefordert

Die Albanerinnen waren vor zwei Jahren immerhin in der „Königsklasse“ vertreten, schieden dort in einer Hammergruppe mit Chelsea, Paris St. Germain und Real Madrid punktlos aus. St. Pölten war in den vergangenen beiden Saison in der Gruppenphase vertreten und will diese Serie unbedingt fortsetzen. Dafür muss am 18./19. und 25./26. September auch noch ein K.o.-Duell der 2. Runde gemeistert werden. Die Auslosung dafür steigt am Montag in Nyon.