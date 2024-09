„Hat keinen Sinn!“ Demütigung erschüttert China

Der Auftakt in die dritte Qualifikationsrunde zur Fußball-WM 2026 fühlte sich für das chinesische Nationalteam eher an wie das Ende aller Hoffnungen. In Saitama wurde man Japan regelrecht vorgeführt. Das 0:7 spiegelte dabei nicht mal wirklich den Klassenunterschied wider, der auf dem Platz zu sehen war.