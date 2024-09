Schwangere Weltmeisterin Morgan beendet Karriere!

Stolze Trophäensammlung

2015 und 2019 hatte Morgan mit den US-Fußballerinnen den WM-Titel geholt, 2019 in Frankreich führte sie das Team um den damaligen Topstar Megan Rapinoe als Kapitänin an. 2012 gewann sie außerdem olympisches Gold. Ihr letztes Spiel für die Nationalelf bestritt die Angreiferin am 4. Juni gegen Südkorea, dem Team der US-Olympiasiegerinnen in Frankreich gehörte sie nicht an.