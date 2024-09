Ortungsgeräte in E-Bikes führten zu Seriendieb

Diebesgut in Wohnung und Keller

Im Zuge der Ermittlungen wurde durch die Beamten am letzten übermittelten Standort, ein Mehrparteienhaus in Neustift, Nachschau gehalten. Schlussendlich konnte man dort die gestohlenen E-Bikes sowie weitere gestohlene Sportartikel in der Wohnung und im Kellerabteil eines 30-jährigen Deutschen ausfindig gemacht und sichergestellt werden.