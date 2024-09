Zurückgezogenes Leben als Nonne und Jungfrau

Wenn Schwester Benedicta ihre Geschichte erzählt, holt sie weit aus: Sie kommt aus einer religiös geprägten Familie in Linz, war Musik-Mittelschülerin und arbeitete dann in einer Apotheke. Doch sie sei schon damals eine Suchende gewesen, erzählt Doris Gruber, wie sie früher hieß. Sie kam in Kontakt mit dem Orden der Kreuzschwestern: „Ich habe damals gesehen, dass es noch etwas anderes gibt als den klassischen Weg mit Ehe und Familie.“ Sie trat in den Orden ein und arbeitete in der Krankenpflege.