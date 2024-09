„Was Kanzler ankündigt, ist gefährliche Drohung“

Österreich sei in einer dramatischen Situation, sieht auch SPÖ-Klubobmann Kucher. „Wir werden diese 10 bis 12 Milliarden Euro in Österreich aufpolieren müssen. Die Frage ist, ob das sozial gerecht vonstattengeht oder ob die breite Masse wieder zur Kasse gebeten wird. Wir hören doch alle schon was kommen wird, etwa im Bereich Pensionen von den NEOS.“ Es brauche eine Mischung aus einem gerechten Steuersystem und klugen Einsparungen sowie notwendige Investitionen. „Wir müssen in Richtung Wachstum gehen.“