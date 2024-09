Gehälter enthüllt: Uniteds Sorgenkinder cashen ab!

„Er hat eine großartige Karriere hinter sich und alles gewonnen, was man gewinnen kann, und es ist ein trauriger Anblick, wenn man sieht, was er da draußen durchmacht“, sagte TV-Experte Jamie Carragher über Casemiro. Letzterer habe den Zenit überschritten, so das knallharte Urteil des ehemaligen Kickers des FC Liverpool. Carragher riet dem Manchester-United-Profi sogar: „Verlasse den Fußball, bevor er dich verlässt.“