Zu gefährlich! ÖFB-Team zog aus dem Stadion aus

Wöber machte zuletzt bei seinem Klub Leeds ein Faserriss in der Wade zu schaffen: „Nichts Großartiges, aber es sollte so früh in der Saison ordentlich ausheilen“, lieferte er die Erklärung dafür, warum er beim englischen Zweitligisten in den ersten vier Liga-Runden nicht zum Einsatz gekommen war. „Die ganze letzte Woche habe ich schon normal mittrainiert, jetzt passt es wieder“, gab er für einen möglichen Einsatz zum Start der Nations League am Freitag (20.45 Uhr) in Slowenien grünes Licht. Die EURO bezeichnet Wöber als „stolzesten und schönsten Moment meiner Karriere. Auch wenn das Turnier für mich mitunter einer Achterbahnfahrt glich.“