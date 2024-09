Kinder getötet: Nur das Warum bleibt ungeklärt

Auch drei Wochen nach der Auffindung dreier Leichen in einem Einfamilienhaus in Muckendorf steht der kleine Ort im Bezirk Tulln unter Schock. Weiterhin kann niemand begreifen, welches Drama sich hinter der Tür des schmucken Häuschens zugetragen hat, in deren Folge sich auch der Lebensgefährte der toten Mutter (29) das Leben nahm.