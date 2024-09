Terror, Muren und Co. – Warnung kommt automatisch

Die heftigen Unwetter samt Murenabgängen in St. Anton am Arlberg stecken der Bevölkerung noch in den Knochen. Und auch die Angehörigen des Terroranschlags in Wien, der sich am 2. November 2020 ereignete, trauern noch über ihren schmerzlichen Verlust. Solche Extremereignisse haben eines gemeinsam: Die Bevölkerung muss rasch gewarnt werden.