Vom Rechtsextremen zum Islamisten radikalisiert

Aufgewachsen in einem Dorf im Flachgau, in einem christlich-österreichischen Haushalt – und doch himmelte der erst 21-jährige Angeklagte die menschenverachtenden Islamisten des sogenannten „Islamischen Staates“ an. Zwischen 2022 und Ende 2023 verbreitete der Flachgauer mehrere Videos mit „IS“-Propaganda über vier verschiedene TikTok-Profile – auch einen Youtube- und einen Soundcloud-Kanal betrieb der 21-Jährige. Allesamt benannt nach Islamisten.