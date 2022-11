16-jähriger Salzburger träumte vom Dschihad

Vier vermummte Beamte der Einsatzgruppe der Justizwache führten den Schüler mit schwarzem Hoodie und weißen Sneakers, der seit Juni in Untersuchungshaft saß, am Mittwoch mit Handschellen in den Verhandlungssaal. Vor dem Saal postierte sich zudem Polizisten einer Sondereinheit. „Ich wollte in den Dschihad ziehen. Ich dachte, dass beim IS gute Menschen sind“, gab der schmächtige Bub mit dicker Brille und langen Haaren vor der Jugendrichterin zu Protokoll.