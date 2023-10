IS-Kampflieder geteilt: „Wegen des Klangs“

Beide Angeklagte sind hier in Österreich geboren und in die Schule gegangen. Beide leben noch bei ihren Eltern und machen zurzeit eine Lehre. Beide sind Muslime mit entsprechenden Wurzeln: Der 19-Jährige hat bosnischen Migrationshintergrund, der 17-Jährige tschetschenischen. Und beide waren mit einem weiteren Freund in einer Telegram-Gruppe, in der es um islamistische Propaganda der Terror-Gruppierung „Islamischer Staat“ (IS) ging.