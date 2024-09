Van Gaal? „Schlechtester Coach, den ich je hatte“

„Es war unerträglich“

Dass der Flügelstürmer Old Trafford ein Jahr nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel von Real Madrid wieder verließ, lag weder am Verein noch an England, wie Di Maria schon vor drei Jahren bei „TyC Sports“ festhielt: „Mein Problem war nur der Trainer. Es war unerträglich. Ich traf oder gab eine Vorlage und am nächsten Tag kam er zu mir, um mir Videos von den Fehlpässen zu zeigen. Er hat mich vom ersten Tag beiseitegeschoben, weil er nicht wollte, dass die Spieler wichtiger sind als er.“