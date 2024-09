Bramberg-Kicker hat drei Jahre Leidenszeit beendet

Eine Krankenakte wie jene von David Nindl wünscht man niemandem. Der Bramberg-Spieler kam in den vergangenen drei Jahren nur auf 22 Spiele in der Salzburger Liga. Grund dafür waren zahlreiche Verletzungen. Angefangen hat alles im Sommer 2021, als er sich das Außenband im Sprunggelenk gerissen hat. Erholt stand er im Frühjahr darauf wieder auf dem Platz. Doch dann der Schock: Kreuzbandriss. Im April 2022 folgte die Operation in Innsbruck. Sein damaliger Leidensgenosse: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Der Deutsche wurde ebenfalls in der Tiroler Landeshauptstadt operiert, lag im Nebenzimmer. „Ich habe ihn getroffen und wir haben kurz geredet“, freute sich Nindl und knipste ein Foto.