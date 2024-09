„Vielleicht hat Rapid Blumen für Salzburg“

Bei aller Rivalität hält der Ex-Torjäger fest: „Dass Rapid dank Salzburg zum ersten Mal in der Youth League dabei sein darf, ist eine Riesensache. Da können sie nur danke sagen.“ Und er sagt lachend: „Vielleicht hat Rapid ja deshalb am Sonntag Blumen für Salzburg parat.“ Heute sind für Maierhofer die Gäste Favorit: „Sie können besser rotieren. Ich würde mir aber wünschen, dass Rapid weiter Stärke zeigt. Das wäre für die Liga besser als ein frühes Salzburger Solo.“ In der Conference League legt Rapid am 2. Oktober bei Basaksehir Istanbul los.