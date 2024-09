Nach dreimal Silber peilt „Triggertom“ nun Gold an

Du gehst in der kommenden Woche bei den Paralympics als Gold-Favorit ins Rennen. Ist das die größte Herausforderung in deinem Leben?

Die sportliche Herausforderung ist nirgends so hoch wie bei den Paralympics. Ich starte ab Mittwoch in der höchsten Handbike-Klasse. Ich fahre gegen Leute, die in ihrer Freizeit Motocross fahren, weil sie nur eine leichte Behinderung haben. Aber ich finde es geil, dass ich als Midlife-Sportler noch immer mit den Jungs mithalten kann. Ich traue mich zu behaupten, dass ich unter allen Spitzensportlern derjenige bin, der mit dem größten Trainingsaufwand an den Start geht und sein Bestes gibt.