Grüner Ministerin verschlug es fast die Sprache

Schnell war’s vorbei mit der Harmonie

Dass das Mega-Projekt für die Steiermark und ihre Anbindung etwa an den slowenischen Hafen Koper unverzichtbar sei, darüber waren sich die drei einig. Dann war’s aber schnell vorbei mit der Harmonie. Das Konfliktthema A 9, das von Beginn an bedrohlich in der Luft lag, wurde nicht ausgespart, nur um den lieben Frieden zu erhalten. Gewessler lehnt das Autobahn-Projekt ja vehement ab und musste in der Vergangenheit heftige Kritik von der Landesspitze einstecken.