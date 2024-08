Mathilda hatte es eilig: Papa als Geburtshelfer

Als das erste Rettungsfahrzeug eintraf, war das Baby bereits geboren. Mutter und Kind wurden dann vom Rettungsteam, sowie vom Notarzt erstversorgt und in die Uni-Klinikikum nach Graz gebracht werden. „Eine Geburt am Telefon zu begleiten, ist auch für uns nichts Alltägliches“, sagt Florian Ofner. „Natürlich sind wir auch für solche Situationen geschult und vorbereitet. Es gehört zu unseren Kernaufgaben, Menschen, die einen Notruf wählen, in allen erdenklichen Situationen zu begleiten und so lange zu betreuen, bis unsere Einsatzkräfte da sind und vor Ort den Einsatz übernehmen können. Trotzdem war ich froh, als ich das Baby am Telefon schreien hörte“, so Florian Ofner über diesen speziellen Einsatz.