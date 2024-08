150 Meter! Zeuge musste Todes-Absturz mitansehen

Einheimischer stürzte am Karkopf in Tod

Ein tödliches Alpinunglück hatte sich am Donnerstag auch im Bereich des Karkopfes bei Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ereignet. Ein 36-jähriger Einheimischer stürzte bei der Bergtour 100 Meter in die Tiefe. Nachdem sich der Mann nicht mehr bei seiner Freundin gemeldet hatte, wurde seine Leiche im Zuge eines Hubschrauberflugs entdeckt.