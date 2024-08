Holocaust-Leugnerin: „Schäme mich dafür“

„Wusste nicht, dass es strafbar ist“

All dies aus „Verwirrung und Unsicherheit“, erklärte die Verteidigerin: „Sie ist keine Volksverhetzerin, sondern Mutter und Hausfrau. Sie bereut ihre Irrwege.“ Die im Juni verhängte Untersuchungshaft habe „ihr die Augen geöffnet“ und ein „Umdenken ausgelöst“. Die Angeklagte, die in der Vergangenheit als Staatsverweigerin auftrat, bekannte sich schuldig. Sie sei wegen Corona in diese Gruppen geraten: „Ich war völlig irritiert, habe an nichts mehr geglaubt. Ich war gehirngewaschen und war ferngesteuert“, so die Erklärung der Frau. Und dabei ergänzte sie auch noch: „Ich verstehe nicht, dass das strafbar ist. Ich wollte nur hinterfragen.“