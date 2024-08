Gleich zwei Legenden mussten Dschungel verlassen

Dr. Bob ist krank!

In der neuen Folge gab es aber nicht nur zwei Rauswürfe, sondern auch eine Premiere in der 20-jährigen Geschichte des RTL-Dschungels: Dschungeldoktor Dr. Bob fiel aus. „Er ist tatsächlich krank“, verkündete Moderatorin Sonja Zietlow. Seine Vertretung übernahm Zietlows Co-Moderator Jan Köppen, der den Look des Australiers mit Baseballkappe und kreisrunder Brille imitierte. Er erklärte den beiden Prüflingen Miras und Fleur, was auf sie zukommen wird. Auch in der Folge zu Tag 15 wird Dr. Bob fehlen.